سوق العراق للأوراق المالية يتداول أكثر من مليار سهم بقيمة تجاوزت ملياري دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله أكثر من مليار سهم بقيمة تجاوزت ملياري دينار خلال الأسبوع الجاري الذي شارف على الإنتهاء.

ونشر السوق مؤشرات التداول الأسبوعية حيث نظم خلال الأسبوع الثالث من شهر اذار/ مارس 2023 اربع جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 19/03/2023 الى يوم الخميس المصادف 23/03/2023، حيث لم تنظم جلسة التداول ليوم الثلاثاء 21 اذار/مارس 2023 لاعتبارها عطلة رسمية، وتحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1.بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من مليار سهم.

2.بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من ملياري دينار.

3.اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (637.06) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (643.50) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.00%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4.نفذت خلال الأسبوع أكثر من (1800) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.