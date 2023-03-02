سوق العراق للأوراق المالية يتداول أكثر من ملياري سهم بقيمة تجاوزت 4 مليارات دينار خلال الأسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول أكثر من ملياري سهم بقيمة مالية تخطت 4 مليارات دينار خلال الأسبوع الجاري الذي شارف على الإنتهاء.

ونظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط/ 2023 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 26/02/2023 الى يوم الاربعاء المصادف 02/03/2023، وتحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات أدناه:

1.بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (2) مليار سهم.

2.بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (4) مليار دينار.

3.أغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (644.26) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (637.14) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.12%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4.نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2600) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.