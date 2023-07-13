سوق العراق للأوراق المالية يتداول أسهماً بقيمة تخطت 4 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول اسهما بقيمة مالية تجاوزت 4 مليارات دينار عراقي خلال جلسات نظمها في الأسبوع الجاري الذي شارف على الانتهاء.

ونظّم السوق خلال الأسبوع الثاني من شهر تموز/ 2023 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 09/07/2023 الى يوم الخميس المصادف 13/07/2023، وتحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1. بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (1) مليار سهم.

2. بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (4) مليارات دينار.

3. اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (675.13) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (695.70) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (2.96%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4. نفذت خلال الأسبوع أكثر من (3300) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.