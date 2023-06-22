سوق العراق للأوراق المالية يتداول أسهما بقيمة تجاوزت 9 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول مليارات الأسهم بقيمة مالية تجاوزت 9 مليارات خلال عدة جلسات نظمتها في الأسبوع الجاري.

ووفقا لمؤشرات التداول الأسبوعية للسوق فإنه خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران/ 2023 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 18/06/2023 الى يوم الخميس المصادف 22/06/2023.

واشار السوق إلى أنه تحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1. بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (8) مليارات سهم.

2. بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (9) مليارات دينار.

3. اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (677.69) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (666.52) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.68%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4. نفذت خلال الأسبوع أكثر من (3100) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.