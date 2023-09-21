سوق العراق للأوراق المالية يتداول أسهماً بقيمة تجاوزت 8 مليارات دينار خلال اسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول أسهم بقيمة تجاوزت 8 مليارات دينار خلال تعاملات جرت خلال هذا الأسبوع.

ونظم السوق خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول/ سبتمبر 2023 خمس جلسات تداول ابتدأت من يوم الأحد إلى اليوم الخميس.

ووفقا لمؤشرات السوق فقد، بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (6) مليارات سهم، بقيمة بلغت أكثر من (8) مليار دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (825.67) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (845.29) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (2.32%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

نفذت خلال الأسبوع (4287) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.