سوق العراق للأوراق المالية يتداول اسهما بقيمة 6 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله أسهما بقيمة مالية تجاوزت 6 مليارات خلال تنظيمه خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الجاري الذي شارف على الانتهاء.

ووفقا للمؤشرات، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من 2 مليار سهم، بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 مليارات دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (945.53) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (945.08) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.05%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1149.36) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1171.72) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.91%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (5086) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.