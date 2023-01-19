سوق العراق للأوراق المالية يتداول اسهما بقيمة 26 مليار دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول أسهم بقيمة تجاوزت 26 مليار دينار عراقي خلال تنظيمه عدة جلسات تداول خلال الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الجاري.

ووفقا لمؤشرات التداول الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية، فإن عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغ أكثر من (25) مليار سهم فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (26) مليار دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (597.27) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (606.56) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.53%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

وخلال هذا الأسبوع تم تنفيذ أكثر من (3100) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

وكان سوق العراق للأوراق المالية قد اعلن الأسبوع الفائت، عن تداول 37 مليار سهم بقيمة تخطت 20 مليار دينار الأسبوع الجاري.