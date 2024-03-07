سوق العراق للأوراق المالية يتداول اسهماً بقيمة مالية تجاوزت 15 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله بقيمة مالية تجاوزت 15 مليار دينار بتنظيمه خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس الجاري.

وذكر بيان صادر عن السوق، أن عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغت أكثر من (18) مليار سهم، بقيمة مالية بلغت أكثر من (15) مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (925.04) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (933.85) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.94%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وهذا نفذت خلال الأسبوع (3769) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق، وفقا لبيان السوق.