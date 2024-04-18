سوق العراق للأوراق المالية يتداول اسهما بقيمة تجاوزت 10 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله اسهماً بقيمة مالية تجاوزت 10 مليارات دينار خلال تنظيمه خمس جلسات تداول خلال هذا الأسبوع الذي شارف على الانتهاء.

ووفقا لمؤشر السوق فقد، بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (7) مليارات سهم بقيمة بلغت أكثر من (10) مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (911.51) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (957.71) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (4.82%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (4146) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.