سوق العراق للأوراق المالية يتداول اسهماً بأكثر من 12 مليار دينار في أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، تداوله أسهما بقيمة مالية تجاوزت 12 مليار دينار خلال تنظيمه خمس جلسات تداول في الأسبوع الأول من شهر نيسان/أبريل الجاري.

ووفقا لمؤشر التداول، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (8) مليار سهم بقيمة بلغت أكثر من (12) مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (851.30) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (883.48) نقطة، محققا بذلك ارتفاعا مقداره (3.64%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (3053) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.