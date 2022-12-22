سوق العراق للأوراق المالية تتداول 3 مليارات سهم بقيمة 4 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلنت سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول 3 مليارات سهم بقيمة 4 مليارات دينار خلال خلال الأسبوع الثالث من شهر كانون الاول 2022 .

وقالت السوق في بيان حول مؤشرات التداول الأسبوعية، إنه نظم خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 18/12/2022 الى يوم الخميس المصادف 22/12/2022، وتحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1. بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (3) مليارات سهم.

2. بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (4) مليارات دينار.

3. اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (590.98) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (589.94) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.18%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4. نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2600) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.