سوق العراق للأوراق المالية تتداول ثلاثة مليارات سهم خلال أسبوع واحد

شفق نيوز/ أعلنت سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، تداول ثلاثة مليارات سهم بقيمة 4 مليارات دينار عراقي.

و نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثالث من شهر تشرين الاول 2022 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 16/10/2022 الى يوم الخميس المصادف 20/10/2022.

وتحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات أدناه:

1. بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (3) مليارات سهم.

2. بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (4) مليارات دينار.

3. اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (595.32) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (598.71) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره 0.57% عن اغلاقه في اول الجلسة.

4. نفذت خلال الأسبوع أكثر من (3500) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.