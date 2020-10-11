سوق العراق المالية تتداول 224 مليون سهما بقرابة نصف مليار دينار

شفق نيوز/ اعلنت سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاحد، عن تداول اكثر من 224 مليون سهم بقيمة مالية بلغت اكثر من 494 مليون دينار.

وقالت السوق في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة اسهمها خلال اليوم بلغ 24 شركة من اصل 105 شركة مدرجة في السوق".

وأضاف التقرير أن "عدد الاسهم المتداولة بلغت 224.034 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 494.771 مليون دينار ".

وأشار إلى أن "مؤشر الاسعار المتداولة اغلق على ISX60 على 461.19 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.63% عن اغلاقه في الجلسة السابقة".

وبلغ اسهم المشتراة من المستثمرين الغير العراقيين اليوم الاحد 12 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 40 مليون دينار في حين بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 430 الف سهم بقيمة مالية بلغت مليون و97 الف دينار، حسب التقرير.

واشار السوق الى ان "الشركات التي حققت اكثر ربحية خلال التداول اليوم كان مصرف العطاء الاسلامي بتغيير بلغ 14.29% تليها الخياطة الحديثة بتغيير بلغ 10%، فيما كانت اكثر الشركات خسارة هي مصرف الخليج حيث بلغ التغيير 7.14- % يليها فندق فلسطين بتغيير بلغ 4.55- %".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والايداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لأطلاق نظام التداول عبر الانترنيت للمستثمرين, وينظم خمسة جلسات تداول اسبوعيا من الاحد الى الخميس, ومدرج فيه 105 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتامين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.