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سوق الدولار في بغداد وإقليم كوردستان يفتتح على سعر الثلاثاء

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-10T07:16:37+0000
سوق الدولار في بغداد وإقليم كوردستان يفتتح على سعر الثلاثاء

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي الأسعار نفسها التي سجلت صباح يوم الاثنين الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار في بورصة اربيل استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148700 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148600 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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