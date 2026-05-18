سوريا.. أول قافلة "ترانزيت" تعبر من منفذ تل أبيض باتجاه العراق

شفق نيوز- دمشق

شهد منفذ تل أبيض الحدودي السوري، عبور أول قافلة ترانزيت قادمة من تركيا، متجهة إلى الأراضي العراقية عبر منفذ اليعربية الحدودي.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عبور القافلة يأتي ضمن الجهود المستمرة لإعادة تفعيل خطوط الترانزيت الدولية، وتعزيز موقع سوريا كممرّ لوجستي يربط بين دول المنطقة، بما يسهم في دعم الحركة التجارية ورفع كفاءة سلاسل النقل والإمداد.

وأضافت أنها تواصل الهيئة العمل على تسهيل إجراءات العبور والتخليص، ورفع الجاهزية التشغيلية واللوجستية في المنافذ الحدودية، بما يضمن انسيابية حركة الشاحنات والبضائع، ويعزز كفاءة الأداء والخدمات المقدمة لقطاع النقل والتجارة.