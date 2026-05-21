سوريا.. مرفأ طرطوس يستقبل أول قافلة متجهة للعراق بعد 14 عاماً من التوقف
شفق نيوز- دمشق
أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش، يوم الخميس، أن مرفأ طرطوس استقبل باخرة قادمة من رومانيا محملة بشحنة أخشاب، وهي أولى قوافل الترانزيت الدولي المتجهة براً إلى العراق عبر الأراضي السورية منذ 14 عاماً.
وأوضح علوش في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الشحنة وصلت إلى المرفأ وتمت المباشرة بعمليات التفريغ والمناولة من قبل الورشات الفنية والكوادر المختصة، بوتيرة متسارعة، بهدف ضمان انسيابية نقل البضائع براً إلى وجهتها النهائية وفق أعلى المعايير اللوجستية المعتمدة.
وأشار إلى أن عبور هذه الشحنة الأراضي السورية يشكل خطوة نوعية نحو استعادة البلاد دورها كمركز حيوي وممر رئيسي لحركة النقل والتجارة الإقليمية، كما يعكس مؤشرات واضحة على تعافي حركة النقل الدولي وسلاسل الإمداد بعد سنوات من التوقف.
وكان المرفأ قد استقبل في الـ12 من الشهر الجاري، باخرتي ترانزيت قادمتين من رومانيا تحملان نحو 32 ألف رأس من الأغنام والعجول، إلى الأردن ضمن حركة العبور "الترانزيت" للأراضي السورية.