سوريا.. مرفأ طرطوس يستقبل أول قافلة متجهة للعراق بعد 14 عاماً من التوقف

شفق نيوز- دمشق

أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش، يوم الخميس، أن مرفأ طرطوس استقبل باخرة قادمة من رومانيا محملة بشحنة أخشاب، وهي أولى قوافل الترانزيت الدولي ‏المتجهة براً إلى العراق عبر الأراضي السورية منذ 14 عاماً.

وأوضح علوش في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الشحنة وصلت إلى المرفأ ‏وتمت المباشرة بعمليات التفريغ والمناولة من قبل الورشات الفنية والكوادر المختصة، بوتيرة متسارعة، بهدف ضمان ‏انسيابية نقل البضائع براً إلى وجهتها النهائية وفق أعلى المعايير اللوجستية المعتمدة.‏

وأشار إلى أن عبور هذه الشحنة الأراضي السورية يشكل خطوة نوعية نحو استعادة البلاد دورها كمركز حيوي وممر ‏رئيسي لحركة النقل والتجارة الإقليمية، كما يعكس مؤشرات واضحة على تعافي حركة النقل الدولي وسلاسل الإمداد بعد ‏سنوات من التوقف.‏

وكان المرفأ قد استقبل في الـ12 من الشهر الجاري، باخرتي ترانزيت قادمتين من رومانيا تحملان نحو 32 ألف رأس من ‏الأغنام والعجول، إلى الأردن ضمن حركة العبور "الترانزيت" للأراضي السورية.‏