سوريا تقرر تخفيض رسوم الترانزيت من لبنان إلى العراق بنسبة 50 بالمئة

شفق نيوز/ قررت وزارة النقل السورية، تخفيض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس "ترانزيت" والمحملة بأنواع البضائع كافة بمقدار 50‎ بالمئة، على أن تُجري الوزارة تقييماً للجدوى الاقتصادية المحققة من ذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من بدء التطبيق، وذلك لبيان إمكانية الإبقاء عليه أو تخفيضه أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

أما بالنسبة للسيارات السورية العابرة "ترانزيت" من لبنان إلى العراق أو الأردن وبالعكس، فقد قررت الوزارة فرض رسم عليها بمعدل 2 بالمئة، وفقاً للمعادلة: وزن السيارة القائم أو الفارغ "المسافة المقطوعة مقدرة بالكيلومتر" 2 بالمئة، حسبما نشرته صحيفة "الوطن" السورية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة، إنه تقرر الإبقاء على الرسوم المفروضة حالياً على السيارات العربية والأجنبية على محور الترانزيت بما يخص معبر نصيب، وكذلك على الرسوم المفروضة حالياً على السيارات العربية والأجنبية والتي مقصدها سورية وفق الاتفاقيات الموقعة.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل السورية سامي سليمان، قوله، إن: هذا القرار سيؤدي إلى زيادة عدد السيارات اللبنانية التي تعبر إلى العراق عبر سورية مما يحقق إيرادات لخزينة الدولة، وهذا أيضاً من شأنه مساواة سعر المنتج اللبناني بالمنتج السوري عند التصدير للأسواق العراقية.