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سوريا تعلن زيادة بمقدار 50% على رواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-11T10:15:44+0000
سوريا تعلن زيادة بمقدار 50% على رواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

شفق نيوز/ أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين برفع رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وبحسب بيان الرئاسة، أن "المرسوم رقم 19 للعام 2021 أضاف زيادة بنسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، ورفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة، ليصبح 71515 ليرة سورية شهريا".

وتابع "المرسوم رقم 20 للعام 2021 منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 40% من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة أسر أصحاب المعاشات، وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها".

يذكر أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يبلغ اليوم /3210/ للبيع و/3260/ للشراء، ما يعني أن الحد الأدنى للأجور الجديد يبلغ 22 دولارا شهريا.

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