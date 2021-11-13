سوريا تتحرك لتصدير الحمضيات إلى العراق

شفق نيوز/ اعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، محمد حسان، يوم السبت، ان بلاده تتباحث مع العراق لتسهيل إجراءات تصدير الحمضيات السورية.

ونقلت وسائل اعلام سورية عن حسان قوله خلال اجتماع في محافظة اللاذقية، ان "تسويق الحمضيات يعتبر أولوية بالنسبة لسوريا ويتم التنسيق بشأنه مع كل الوزارات المعنية لفتح أسواق جديدة خارجية ومنها العراق وتقديم كل التسهيلات الممكنة".

واضاف ان "هناك جهوداً مبذولة في مجال تسويق الحمضيات ومنها ما يتم حاليا للتنسيق مع الجهات المعنية في العراق لتسهيل إجراءات استيراد الحمضيات وتخفيض رسوم النقل"، مبيناً أن "وفداً تجارياً من العراق سيزور سوريا قريبا لبحث موضوع عقد اتفاقيات في مجال تسويق الحمضيات".

يذكر ان العراق يستورد كميات كبيرة من الفواكه والخضر من دول الجوار وخاصة ايران وتركيا لسد حاجته المحلية، فيما تفرض وزارة الزراعة العراقية بين الحين والاخر حظرا على بعض المنتجات الزراعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج المحلي.