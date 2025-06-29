أسواق إيران تحت الضغط.. الدولار يقفز والبورصة تهوي

شفق نيوز- طهران

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الإيرانية بشكل ملحوظ، اليوم الأحد، وسط تصاعد المخاوف من انهيار الهدنة "الهشة" بين إيران وإسرائيل بعد 12 يوماً من التصعيد العسكري، ما أثار قلقاً واسعاً في الأسواق المالية وانعكس سلباً على ثقة المستثمرين.

ووفقاً لأحدث البيانات، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ليبلغ 88,250 تومان، فيما بلغ سعر اليورو 103,420، كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 119,570 تومان.

في غضون ذلك، مُنيت بورصة طهران بخسائر فادحة مع استئناف التداولات يوم السبت، بعد توقف دام تسعة أيام بسبب الحرب الأخيرة. إذ تراجع المؤشر العام بمقدار 62 ألفًا و548 نقطة، ليغلق عند مستوى مليونين و922 ألف نقطة، مسجلاً بذلك واحدة من أكبر خسائره اليومية منذ عام 2020.

وتراجعت خلال الجلسة أكثر من 99% من الأسهم المدرجة، أي ما يعادل 606 رموز، في حين لم ترتفع سوى سبعة رموز فقط. وبلغ صافي خروج أموال المستثمرين الأفراد نحو تريليونين و113 مليار تومان، بينما تم سحب 356 مليار تومان من صناديق الأسهم، و150 مليار تومان من صناديق الدخل الثابت.

ويرى خبراء ماليون أن هذا التراجع الحاد لم يكن مفاجئًا بالكامل، حيث بدأ الاتجاه النزولي قبل اندلاع الحرب، بعد فشل خمس جولات من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في يونيو/حزيران الجاري، مما زاد من حالة عدم اليقين في سوق المال.

ويعتقد مراقبون أن إعلان وقف إطلاق النار لم يكن كافياً لطمأنة المستثمرين أو وقف نزيف البورصة، خصوصًا في ظل غياب خطوات ملموسة من الجهات التنظيمية لدعم السوق أو كبح الخسائر.