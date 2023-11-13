أسواق بغداد وأربيل تفتح على انخفاض بأسعار الدولار

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الاثنين، في اسواق بغداد واربيل.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 161250 دولارا مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار امس الاحد 163000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 162250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 160250 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل الدولار سجل انخفاضا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 160100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 160000 دينار مقابل 100 دولار.