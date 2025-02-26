أسواق بغداد وأربيل تغلق على ارتفاع بأسعار الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 148900 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148800 دينار مقابل 100 دولار.