أسواق بغداد وأربيل تغلق على ارتفاع بأسعار الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع اغلاق البورصة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 152000 دينار مقابل 100 دولار، مقارنة بما سجلته صباح هذا اليوم 151500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 151700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151600 دينار مقابل 100 دولار.