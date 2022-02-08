أسواق بغداد تغلق على انخفاض بأسعار الدولار

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد، مساء الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على 147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 147900 دينار مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.