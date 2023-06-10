أسواق النفط.. مكاسب أسبوعية لخام البصرة وخسائر لبرنت والامريكي

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة عند التسوية على انخفاض الا انه سجل مكاسب اسبوعية، في حين سجل برنت والامريكي خسائر أسبوعية بعد سلسلة تذبذبات شهدتها الأسعار الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.29 دولار ليصل الى 71.67 دولارا، إلا أنه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.27 دولار بما يعادل 1.8%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 1.29 دولار ليصل إلى 74.82 دولار، الا أنه سجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 1.27 دولار أو ما يعادل 1.73%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له من أمس الجمعة على انخفاض بمقدار 1.17 دولار ليصل الى 74.79 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 1.43 دولارا أو ما يعادل 1.76%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 1.12 دولار ليصل الى 70.17 دولارا للبرميل، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 1.57 دولار او ما يعادل 2.19% .

وشهدت أسعار النفط سلسلة تذبذبات الأسبوع الماضي مع بيانات صينية مخيبة للآمال من المخاوف ‏المتعلقة بنمو الطلب بعد قرار السعودية خفض الإنتاج.‏