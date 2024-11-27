أسواق النفط تترقب وقف إطلاق النار في لبنان وسط استقرار الأسعار

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 72.79 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:14 بتوقيت جرينتش، في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.73 دولارا للبرميل، بانخفاض أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وإنه "سيرد بقوة على أي انتهاك" من جانب حزب الله.

وقال مصدران من مجموعة أوبك+ يوم الثلاثاء إن المجموعة وحلفاء بقيادة روسيا يناقشون تأجيلا إضافيا لزيادة إنتاج النفط المزمعة والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير كانون الثاني وذلك قبل اجتماع في الأول من ديسمبر كانون الأول لتقرير السياسة في أوائل 2025.