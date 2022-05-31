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أسواق الدولار في بغداد وإقليم كوردستان تفتح على سعر الاثنين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-31T07:17:43+0000
أسواق الدولار في بغداد وإقليم كوردستان تفتح على سعر الاثنين

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي الأسعار نفسها التي سُجلت صباح أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148300 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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