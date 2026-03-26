أسهم أوروبا تتراجع مع زيادة احتمالات رفع الفائدة

شفق نيوز- بروكسل

انخفضت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، وسط توقعات المستثمرين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وتراجع التوقعات بنهاية قريبة للحرب في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة الـ 13:30 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.9% ليصل إلى 587 نقطة، كما انخفض مؤشر "ستوكس50" الأوروبي بنسبة 1.09% ليصل إلى 5587.83 نقطة، ما يعكس ضغوطًا عامة على أسهم الشركات الكبرى.

وفي ألمانيا، انخفض مؤشر "داكس"، بنسبة 1.71% إلى 22666.52 نقطة، مسجلا أكبر خسارة بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية، وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ النشاط الصناعي وصعوبات في قطاع التصدير.

بينما انخفض مؤشر "كاك40" الفرنسي بنسبة 0.8% ليصل إلى 7784.08 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيبكس 35 "الإسباني بنسبة 0.87% % إلى 17036.70 نقطة، مما يعكس تحركات متوازنة نسبيا وسط بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو في المنطقة.

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل، بحسب "رويترز"، إن "البنك يمتلك خيارا لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في نيسان/ أبريل 2026"، وذلك بعد يوم واحد من تصريح رئيسة البنك، كريستين لاغارد، بأن "البنك مستعد للتحرك في أي اجتماع من أجل دفع التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2%".

وعلى أثر ذلك، ارتفعت عائدات السندات الأوروبية قصيرة الأجل، التي تعكس توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة، مما زاد الضغط على الأسهم. وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن عقود الفائدة الآجلة توحي باحتمالية تزيد عن 68% لرفع أسعار الفائدة في نيسان/ أبريل.

وتسود حالة من الغموض بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة منذ نحو شهر، بعد تصريحات متناقضة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيران.

كما أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى الضغط على أسهم شركات السياحة والسفر، حيث انخفض المؤشر الفرعي للقطاع بنسبة 0.9%، وفي الوقت نفسه، أثرت المخاوف بشأن النمو على قطاعي الشركات الصناعية والبنوك، التي تراجعت بنسبة 0.9% و1% على الترتيب.

وانصب الاهتمام أيضا على أسهم قطاع التجزئة بعد إعلان أرباح شركتي "إتش أند إم" و"نكست"، حيث خسر سهم شركة الأزياء السويدية 4.8% بعد أن جاءت مبيعاتها الفصلية أقل من التوقعات، بينما ارتفع سهم "نكست" بنسبة 5.5% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباحها السنوية بشكل طفيف.