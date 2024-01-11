أسهم الخليج تغلق على ارتفاع قبيل بيانات تضخم أمريكية

شفق نيوز/ أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع يوم الخميس، قبل إعلان بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة، بدعم من قفزة في سهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) بلغت 4.3 بالمئة.

وفي أبوظبي، اغلق المؤشر على ارتفاع 0.5 بالمئة، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 2.5 بالمئة، مواصلا الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي.

وتخلى المؤشر السعودي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.2 بالمئة، مواصلا الهبوط للجلسة الرابعة على التوالي، بفعل تراجع سهم شركة التأمين التعاونية 3.7 بالمئة.

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة، متراجعا عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة بضغط من هبوط سهم إعمار العقارية القيادي 1.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 بنسبة 0.2 بالمئة بعد صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.6 بالمئة.