سنغافورة تستورد 140 ألف طن من زيت الوقود العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ اعلنت بيانات صادرة عن إنتربرايز سنغافورة، ان الاخيرة استوردت 140 ألف طن من زيت الوقود من العراق خلال الأسبوع الماضي.

وأطلعت وكالة شفق نيوز، على تلك البيانات التي أظهرت أن "حجم واردات زيت الوقود في سنغافورة ارتفع بنسبة 62.4٪ خلال الأسبوع إلى 896.065 الف طن متريًا بما يعادل ( 6.541.274 ملايين برميل ) في الأسبوع المنتهي في 17 مايو / آيار، حيث شكلت تدفقات زيت الوقود من الموردين الآسيويين 44.5٪ من إجمالي الحجم عند 399.022 الف طن متري بما يعادل ( 2.912.860 مليون برميل)".

واضافت ان "سنغافورة استوردت زيت الوقود من الشرق الأوسط بمقدار 276.882 الف طن متري بما يعادل ( 2.021.238 مليون برميل) في الأسبوع المنتهي"، مبينة "انها تمثل أعلى تدفقات أسبوعية من المنطقة في الأسابيع الـ 11 الماضية".

وأظهرت البيانات أن "140542 طن متري بما يعادل ( 1.025.956 مليون برميل) من الشحنات البالغة 276.882 طنا متريا جاءت من العراق، فيما جاءت البقية من الإمارات العربية المتحدة".

واضافت ان سنغافورة استوردت ايضا حوالي 1762 طنًا متريًا بما يعادل ( 12.862 الف برميل) من زيت الوقود من هولندا في الأسبوع المنتهي، بينما ارتفعت الواردات من روسيا إلى 81947 طنًا متريًا بما يعادل ( 1.328.213 مليون برميل) في الأسبوع المنتهي".

وزيت الوقود هو منتج نفطي سائل ثقيل يحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو التحريكية.