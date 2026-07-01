سند: العراق بات مركزاً إقليمياً للاتصالات وممراً دولياً لنقل البيانات

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الاتصالات مصطفى سند، يوم الأربعاء، أن ما تحقق في قطاع الاتصالات يمثل محطة مهمة تجعل من العراق مركزاً إقليمياً للاتصالات وممراً دولياً لنقل البيانات، مشيراً إلى استمرار العمل على تطوير البنى التحتية وتوسيع خدمات الإنترنت في مختلف مناطق البلاد.

وقال سند، خلال حفل انطلاق أعمال النسخة الثالثة من القمة العراقية للاتصالات، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوزارة وضعت منذ تسلمها مسؤولية قطاع الاتصالات خطة لتطوير هذا القطاع، شملت توسيع خدمات الإنترنت المجاني في عدد من المواقع، بينها العتبات المقدسة، والطرق الخارجية خلال موسم الزيارة الأربعينية، والمنافذ الحدودية، فضلاً عن أماكن أخرى.

وأضاف أن الوزارة عملت على التوسع في مشروع الكيبل الضوئي وزيادة سعات خدمة الإنترنت، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة، مؤكداً أن ما تحقق حتى الآن يمثل محطة مهمة تجعل العراق مركزاً إقليمياً للاتصالات وموقعاً مهماً للتحول الرقمي، إلى جانب كونه ممراً دولياً لنقل البيانات.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات، والتوسع في شبكات الألياف الضوئية، وتحسين خدمات الاتصالات، ودعم تطوير شبكات وأنظمة الإنترنت.

وكان سند قد أعلن في الخامس والعشرين من حزيران الماضي، إبرام اتفاق مع شركة GBI القطرية لتسويق سعات الإنترنت العابرة للحدود (الترانزيت) عبر مشروع "طريق الحضارات"، مؤكداً تسلم الدفعة المالية الأولى بالعملة الصعبة، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقع العراق كممر رقمي إقليمي ودولي لحركة البيانات.