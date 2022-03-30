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"سلة أوبك" تنخفض وتسجل 110 دولارات للبرميل الواحد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-30T12:01:02+0000
"سلة أوبك" تنخفض وتسجل 110 دولارات للبرميل الواحد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الأربعاء، لتسجل 110 دولارات للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من 13 برميلاً للخام سجلت 110.05 دولارات للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر انخفض عن اليوم الذي سبقه بمقدار 3.34 دولارات بعد ان سجل 113.39 دولاراً".

وانخفضت اسعار النفط يوم امس الثلاثاء بعد امال اتفاق روسيا واوكرانيا بوقف الحرب قبل ان تعاود ارتفاعها صباح هذا اليوم نتيجة شح المعروض .

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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