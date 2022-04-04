سلة أوبك تنخفض وتسجل ما يقارب من 105 دولارات

شفق نيوز/ انخفضت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الاثنين، لتسجل ما يقارب من 105 دولارات للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت 104.90 دولارات للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر انخفض عن اليوم الذي سبقه بمقدار 2.84 دولار او ما يعادل 2.64 بالمئة بعدما سجل 110.74 دولارات".

وانخفضت اسعار النفط يوم امس الاحد بعد ان اعلنت الولايات المتحدة الامريكية انها ستقوم بتحرير مليون برميل يوميا من احتياطاتها الاستراتيجية ولمدة 6 اشهر.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية مما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).