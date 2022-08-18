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سلة أوبك تنخفض وتسجل أقل من 100 دولار لبرميل النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-18T08:35:37+0000
سلة أوبك تنخفض وتسجل أقل من 100 دولار لبرميل النفط

شفق نيوز/ أعلنت منظمة أوبك، يوم الخميس، أن أسعار سلة خاماتها انخفضت لتسجل أقل من 100 دولار للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من 13 برميلاً للخام سجلت اليوم 97.44 دولارا للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر انخفض عن اليوم الذي سبقه بمقدار 2.6 دولار بعد ان سجل 100.04 دولار".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية مما يأتي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت ( السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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