سلة أوبك تسجل اعلى من 90 دولاراً

شفق نيوز/ سجلت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الأربعاء، اكثر من 90 دولاراً للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت 90.46 دولارا للبرميل الواحد، مبينة ان السعر انخفض عن اليوم الذي سبقه بمقدار 43 سنتا الذي بلغ السعر فيه 90.89 دولاراً".

وارتفعت أسعار النفط عالميا بشكل تدريجي مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط من قبل اكبر مستهلكي للنفط، اضافة الى التوترات ما بين روسيا والغرب حول اوكرانيا، فضلا عن الحرب ما بين اليمن والامارات والسعودية من جهة اخرى.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية مما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).