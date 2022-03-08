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سلة أوبك تسجل اعلى من 126 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-08T10:17:43+0000
سلة أوبك تسجل اعلى من 126 دولاراً

شفق نيوز/ سجلت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الثلاثاء، أكثر من 126 دولاراً للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت 126.51 دولارا للبرميل الواحد، مبينة ان السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 13.36 دولارا الذي سجل 113.15 دولاراً".

وارتفعت اسعار النفط عالميا بشكل كبير نتيجة الحرب في أوكرانيا والتهديد بفرض حظر لصادرات النفط الروسي والذي تزامن ذلك مع شحة المعروض وارتفاع الطلب.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية مما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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