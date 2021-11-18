سلة نفط أوبك تتراجع لتصل الى 81 دولاراً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الخميس، لتصل 81 دولاراً متأثرة بإنخفاض الخامات النفطية الأخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام انخفضت بمقدار 91 سنتا لتصل إلى 81.10 دولاراً، مقارنة بيوم امس الاربعاء الذي بلغ السعر فيها 82.01 دولاراً".

وانخفضت اسعار النفط عالميا خلال اليومين الماضيين بعد ان دعت الولايات المتحدة حلفاءها والدول المستهلكة للنفط الى تحرير احتياطاتها الاستراتيجية من النفط في مسعى الى خفض اسعار النفط بعد ان امتنعت دول منظمة اوبك رفع انتاجها النفطية خارج اطار الاتفاق.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).