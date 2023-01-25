سلة نفط اوبك ترتفع وتسجل اكثر من 85 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ اعلنت منظمة أوبك، يوم الاربعاء، ان أسعار سلة خاماتها ارتفعت لتسجل أكثر من 85 دولارا للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من 13 برميلاً للخام سجلت 85.45 دولارا للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 55 سنتا بعد ان سجل 84.90 دولاراً".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية عمّا يأتي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت ( السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).