سلة نفط اوبك ترتفع لأكثر من 87 دولارا للبرميل.. والبصرة ينخفض

شفق نيوز/ أعلنت منظمة أوبك، يوم الأربعاء، ان أسعار سلة خاماتها ارتفعت لتسجل أكثر من 87 دولارا للبرميل الواحد، في وقت انخفض سعر خام البصرة.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك المكون من 13 برميلاً للخام سجلت 87.10 دولارا للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 21 سنتا بعد ان سجل 86.89 دولاراً".

وفيما انخفض خام البصرة الثقيل بمقدار 70 سنتا ليسجل 82.58 دولارا، وانخفض أيضا خام البصرة المتوسط بمقدار 70 سنتا ليسجل 85.63.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية عمّا يأتي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الغابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت ( السعودية)، مربان (الإمارات) وميري (فنزويلا).