"سلة ديالى الغذائية" تدعو لإنقاذ "موسم الذهب"

شفق نيوز/ دعت بلدة العظيم والتي توصف بـ"سلة ديالى الغذائية"، يوم الثلاثاء، وزارة الزراعة إيقاف استيراد محاصيل الرقي لحين انتهاء موسم الإنتاج والتصدير المحلي في ديالى ومناطق اخرى.

وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار احمد العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "ناحية العظيم بدأت بتصدير محصول الرقي ذات الجودة العالية تدريجيا بدءاً من الشهر الحالي ولغاية اوائل تموز المقبل وهو الموسم الذهبي للمزارعين الذي يتطلب وقفة جادة ودعم حكومي للحفاظ على المنتج المحلي وتفادي خسائر مادية جسيمة تطال المزارعين في حال عدم إيقاف استيراد الرقي من دول أخرى".

واكد ان "الاسابيع القادمة ستشهد تصدير كميات كبيرة من الرقي من ناحية العظيم الى محافظات اخرى وان الطلب المحلي على المحصول في تزايد مستمر في كل موسم"، مشددا على "ضرورة توفير البيئة الملائمة والتخطيط الصحيح لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الرقي والمحاصيل الزراعية الاخرى".

وتابع العبيدي، "على الرغم من الصعوبات والمشاكل التي واجهت الخطط الزراعية في ناحية العظيم الا اننا نأمل بتحقيق بإنتاج وفير من المحاصيل الزراعية خلال الموسم الصيفي الحالي".

وتعد ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة ابرز المناطق الزراعية في ديالى ويطلق عليها "سلة ديالى الغذائية" وتحوي 400 الف دونم من الاراضي الزراعية وتضم 45 قرية زراعية ويبلغ سكانها 35 ألف نسمة