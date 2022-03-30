"سلة خبز" العراق تواجه أزمة خطيرة تهدد بإغلاق مئات الشركات وتسريح عشرات الآلاف

شفق نيوز/ كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم الأربعاء، عن أزمة كبيرة وخطيرة تهدد بغلق المئات من شركات قطاع الدواجن وتسريح عشرات الآلاف من العاملين فيها، محذراً في الوقت نفسه من "انهيار" هذا القطاع في عموم العراق.

وقال المياحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في الوقت الذي تسعى بلدان العالم لحماية منتجها الوطني ودعم اقتصادها وتشجيع الإنتاج المحلي لاسيما الغذائي والذي يدخل بحياة المواطن ومعيشته اليومية، نلاحظ تنامي حالة التهميش والإهمال للقطاع الإنتاجي الخاص في مختلف مجالاته، لاسيما في الغذائي منه".

وأضاف "وصل الحال إلى حد يهدد بانهيار مخيف لقطاع الإنتاج المحلي وأزمة قد تقضي بشكل كامل على حاضره ومستقبله وتتسبب بخسائر فادحة يصعب تعويضها لمئات المنتجين المحليين".

وتابع المياحي "تشتد حالياً في محافظة واسط أزمة خطيرة وكبيرة في قطاع الثروة الداجنة تتسبب بأضرار فادحة لشركات ومنتجي الدواجن وبيض المائدة، حيث تتصاعد مخاوف هذه الأزمة التي قد تتسبب بانهيار وإغلاق مئات الشركات وتسريح عشرات الآلاف من الأيدي العاملة".

وأشار إلى أن "هذا الأمر يهدد السلم الاهلي والمجتمعي، وينذر بكارثة اقتصادية ومعيشية واجتماعية وأمنية كبيرة قد تخرج عن السيطرة في حال عدم إيجاد حل ناجع وحقيقي من قبل الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء".

وبين المياحي " نحن كحكومة واسط المحلية نضم صوتنا لاصوات المئات من المنتجين للثروة الداجنة، ونطالب مجلس الوزراء بالتدخل السريع والعاجل للحيلولة دون حدوث كارثة تقضي على الإنتاج المحلي ويصعب تداركها بسهولة".

ولفت الى ان "واسط تمثل سلة خبز العراق، كما أنها توفر ما يزيد على 35% من إنتاج البلاد من الدجاج وبيض المائدة و90% من هذا الإنتاج للقطاع الخاص أو المشترك، كما ساهمت المحافظة إلى حد كبير في توفير الأمن الغذائي للبلاد أوقات الأزمات العصبية".

وختم بالقول "يعلم الجميع الأهمية البالغة لدعم الإنتاج الوطني وتشجيعه بما فيه من مقومات لإنعاش الاقتصاد المحلي في القطاع الخاص والعام، لذا ننتظر خطوات حقيقية من الحكومة الاتحادية لحل هذه الأزمة بما يخدم الوطن والمصلحة العامة".