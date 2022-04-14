سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سلة خام أوبك ترتفع إلى أكثر من 3 دولارات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-14T10:17:25+0000
سلة خام أوبك ترتفع إلى أكثر من 3 دولارات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط خام أوبك، يوم الخميس، إلى أكثر من 3 دولارات لتسجل 106 دولارات للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من 13 برميلاً للخام سجلت 106.07 دولارات للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 3.66 دولارات بعد ان سجل 102.41 دولار".

وارتفعت اسعار النفط عالميا بعد ان حذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء من أنه اعتبارا من شهر ايار فصاعدا يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط الروسية بسبب العقوبات والحظر الطوعي.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

related

أسعار النفط تواصل الصعود وبرنت قرب 80 دولاراً للبرميل

Date: 2021-12-29 04:54:09
أسعار النفط تواصل الصعود وبرنت قرب 80 دولاراً للبرميل

لأول مرة ومنذ أشهر .. أسعار النفط تتخطى 50 دولاراً للبرميل

Date: 2020-12-17 04:22:43
لأول مرة ومنذ أشهر .. أسعار النفط تتخطى 50 دولاراً للبرميل

النفط يرتفع لكنه يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار

Date: 2021-08-06 07:20:16
النفط يرتفع لكنه يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار

أسعار النفط تقفز بفعل تراجع المخزونات الأمريكية

Date: 2021-07-09 07:47:18
أسعار النفط تقفز بفعل تراجع المخزونات الأمريكية

النفط يلامس 50 دولارا للبرميل بعد مهاجمة حقل نفطي بالعراق

Date: 2020-12-09 10:16:31
النفط يلامس 50 دولارا للبرميل بعد مهاجمة حقل نفطي بالعراق

النفط يواصل ارتفاعه وبرنت يلامس 70 دولارًا

Date: 2021-05-05 05:37:40
النفط يواصل ارتفاعه وبرنت يلامس 70 دولارًا

النفط يرتفع بفعل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية

Date: 2021-09-22 05:17:28
النفط يرتفع بفعل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية

النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع

Date: 2021-04-16 07:10:23
النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع