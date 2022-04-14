سلة خام أوبك ترتفع إلى أكثر من 3 دولارات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط خام أوبك، يوم الخميس، إلى أكثر من 3 دولارات لتسجل 106 دولارات للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من 13 برميلاً للخام سجلت 106.07 دولارات للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 3.66 دولارات بعد ان سجل 102.41 دولار".

وارتفعت اسعار النفط عالميا بعد ان حذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء من أنه اعتبارا من شهر ايار فصاعدا يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط الروسية بسبب العقوبات والحظر الطوعي.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).