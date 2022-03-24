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سلة اوبك تسجل اعلى من 116 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-24T10:20:55+0000
سلة اوبك تسجل اعلى من 116 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الخميس، لتسجل اكثر من 116 دولاراً للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت 116.94 دولارا للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 2.34 دولار بعد ان سجل 114.60 دولاراً".

وارتفعت اسعار النفط يوم امس الاربعاء بشكل كبير بعد محاولة امريكا اقناع الاتحاد الاوربي بالاستغناء عن النفط والغاز الروسي وايضا بعد تعطيل صادرات الخام الروسية والكازاخستانية عبر خط أنابيب CPC، والذي تزامن ذلك مع شحة المعروض وارتفاع الطلب.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية مما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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