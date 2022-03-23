سلة اوبك تسجل اعلى من 114 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ سجلت أسعار سلة نفط منظمة أوبك، يوم الاربعاء، اكثر من 114 دولار للبرميل الواحد.

وذكرت المنظمة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت 114.60 دولارا للبرميل الواحد، حيث ارتفع السعر عن اليوم الذي سبقه بمقدار 79 سنتا بعد ان سجل 113.81 دولاراً".

وارتفعت اسعار النفط عالميا بشكل كبير نتيجة الحرب في اوكرانيا والنقاشات التي تجري حاليا في اوروبا بإمكانية فرض الحظر على روسيا والذي تزامن ذلك مع شحة المعروض وارتفاع الطلب.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء - الجزائر، جيراسول - أنغولا، دجينو - الكونغو، زافيرو - غينيا الاستوائية، ربيع لايت - الغابون، إيران الثقيلة - جمهورية إيران الإسلامية، البصرة الخفيف - العراق، الكويت للتصدير - الكويت، إس سدر - ليبيا، بوني لايت - نيجيريا، عرب لايت - المملكة العربية السعودية، مربان - الإمارات العربية المتحدة، ميري - فنزويلا.