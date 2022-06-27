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سلة اوبك ترتفع وتسجل 112 دولارا للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-27T13:34:33+0000
سلة اوبك ترتفع وتسجل 112 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ أعلنت منظمة أوبك، يوم الاثنين، أن أسعار سلة خاماتها ارتفعت لتسجل 112 دولارا للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت اليوم 112.35 دولارا للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 1.26 دولار بعد ان سجل 111.09 دولاراً".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية مما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت ( السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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