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سلة اوبك ترتفع وتسجل أكثر من 108 دولارات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-06T10:21:45+0000
سلة اوبك ترتفع وتسجل أكثر من 108 دولارات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الأربعاء، لتسجل اكثر من 108 دولارات للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من 13 برميلاً للخام سجلت 108.05 دولارات للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 1.82 دولار او ما يعادل 1.71 بالمئة بعد ان سجل 106.23 دولارات".

وارتفعت اسعار النفط اليوم بعد سعي امريكا والاتحاد الاوربي فرض عقوبات على روسيا والمتوقع اعلانها اليوم الاربعاء بعد الاتهامات التي اعلنوا عنها بوجود جرائم حرب بحق المدنيين في اوكرانيا عقب انسحاب القوات الروسية

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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