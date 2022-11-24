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سلة اوبك ترتفع وتسجل اكثر من 86 دولارا للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-24T08:55:23+0000
سلة اوبك ترتفع وتسجل اكثر من 86 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ أعلنت منظمة أوبك، يوم الخميس، أن أسعار سلة خاماتها ارتفعت لتسجل أكثر من 86 دولارا للبرميل الواحد.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت اليوم 86.20 دولارا للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 2.2 دولارا بعد ان سجل 84.18 دولاراً".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت ( السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

 

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