سلة اوبك ترتفع وتسجل اكثر من 84 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ أعلنت منظمة أوبك، يوم الاربعاء، عن ارتفاع أسعار سلة خاماتها لتسجل أكثر من 84 دولاراً للبرميل الواحد.

وذكرت المنظمة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت 84.84 دولاراً للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن يوم الجمعة الماضي بمقدار 6.72 دولارات بعد أن سجل 78.12 دولاراً".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت ( السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).