سلة اوبك ترتفع لأكثر من 84 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الخميس، لتصل إلى أكثر من 84 دولاراً متأثرة بارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفعت بمقدار 2.22 دولاراً لتصل الى 84.35 دولاراً، مقارنة بيوم امس الاربعاء الذي بلغ السعر فيها 82.13 دولاراً".

وارتفعت اسعار النفط عالمياً خلال الاسبوع الحالي مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط من قبل اكبر مستهلكي للنفط على الرغم من ارتفاع الاصابات نوع أوميكرون شديد العدوى لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. .

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية ـ إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (المملكة العربية السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).