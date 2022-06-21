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سلة اوبك تتراجع وتسجل 113 دولاراً للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-21T11:53:38+0000
سلة اوبك تتراجع وتسجل 113 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ اعلنت منظمة أوبك، يوم الثلاثاء، أن اسعار سلة خاماتها انخفضت لتسجل 113 دولارا للبرميل الواحد،.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت اليوم 113.54 دولارا للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر انخفض عن اليوم الذي سبقه بمقدار 5.43 دولارات بعد ان سجل 118.97 دولاراً".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يأتي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت ( السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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